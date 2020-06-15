Son dakika… İkinci George Floyd olayı üzerine polis amiri istifa etti

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar sakinleşmeye başlarken Atlanta'da yaşanan bir olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Atlanta’da Wendy’s isimli bir fast-food zincirinin otoparkındaki aracında uyuyan 27 yaşındaki Afro-Amerikalı Rayshard Brooks’un polis şiddetine maruz kalarak ölmesi sonrasında ülkede sular durulmuyor

Hafta sonu devam eden gösterilerde George Floyd’un ölümünün ardından hiçbir şeyin değişmemesine tepki gösteren ABD’liler Atlanta’da toplanarak ırkçılığa ve polis şiddetine eylem düzenledi.

Olaya karışan iki polis memurunun görevden alınmasıyla birlikte Atlanta Polis Müdürü Erika Shields’ın da istifa ettiği açıklandı. Shields’ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı açıklandı.

Shields, “Atlanta Polis Departmanı’na güveniyorum ve bu şehre sevgimden dolayı görevimden ayrılıyorum” ifadesini kullandı.

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Yaşananların ardından CNN’e açıklamalarda bulunan Fulton County’nin savcısı Paul Howard, davayı değerlendirdi.

Howard, “Brooks’u öldüren polis memuru Garrett Rolfe’nin durumuna gelecek hafta karar vereceğiz ama bunu kasten adam öldürme kapsamında inceleme ihtimalimiz var” ifadesini kullandı.