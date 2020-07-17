Son dakika… İngiliz basınından flaş iddia: Prenses Beatrice gizli törenle evlendi

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, İngiltere’de evlilik hazırlığı yapan Prenses Beatrice’i de vurmuştu.

Babası Prens Andrew hakkındaki taciz iddialarıyla zor günler geçiren Prenses Beatrice, Mayıs ayında planlanan düğününü salgın nedeniyle ertelemişti.

The Sun gazetesi 31 yaşındaki Prenses Beatrice’in bugün Edoardo Mapelli Mozzi’yle gizli bir törenle evlendiğini iddia etti.

Gazetenin haberine göre corona önlemleri nedeniyle 20 kişinin katıldığı tören Windsor Sarayı’nda gerçekleşti. Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip’in de törene katılanlar arasında olduğu belirtildi.