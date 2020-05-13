Son dakika… İngilizlerin corona gündemi: Türkiye’ye tatile gidebilecek miyiz?

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri arasında yer alan turizm, İngiltere kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu… Önceden tatil rezervasyonu yaparak para ödeyen İngiliz turistlerin ödedikleri paraları geri almakta zorluk yaşanması üzerine Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın “Bu yaz tatil yapılmaz” demesi üzerine ülkenin çok okunan tabloid gazeteleri gelişmeleri detaylıca okurlarıyla paylaştı.

Tatile gidemeyen insanların ücretlerini geri alamamasından dolayı öfkeli olduğunu aktaran Daily Mail gazetesi, bu yaz gidilebilecek ülkelerin listesini yaptı. Daily Mail, “Çok sayıda tatil Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine Mart ayından iptal edildi. Üstelik hükümetin hava yoluyla ülkeye giriş yapacaklara 14 gün zorunlu karantinayı gündeme getirdiği günlerde birçok ailenin yurt dışı tatili iptal oldu” yorumunu yaptı.

“TEMMUZ BAŞINDA YASAKLAR KALKABİLİR”

Daily Mail çok sayıda okurdan, rezervasyon paralarını geri alma konusunda soru yağmuruna tutulduğunu yazdı. Gazete, Fransa, Türkiye, Almanya, ABD, Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkelere giriş ve çıkışlarda ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini özel bir grafikle aktardı. Daily Mail’in hazırladığı infografikteki Türkiye bölümünün altında, “Sınırlar turistlere kapalı fakat eğer negatif test sonucu sunulursa haziran sonu ya da temmuz başında bu yasak kalkabilir. Ülkeye giriş yapan herkes 14 gün karantina altına alınacak” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin İngiltere’den gelen uçakları Mart ayının ortasından kaldırdığını yazan Daily Mail, İngiltere’ye dönen turistlerin de 14 gün zorunlu karantinada kalması gerektiğini hatırlattı.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da bugün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. BBC’ye çıkan Shapps, “Bu yaz tatile çıkmak için rezervasyon yapan ve bilet alanlar şanslarını deniyorlar. Şu anda yurt dışına seyahat edemezsiniz. Eğer şu an bilet alıyorsanız ve rezervasyon yapıyorsanız, doğal olarak bir risk alıyorsunuz demektir. Virüsün ne şekilde ilerleyeceğine yönelik şansınızı deniyorsunuz demektir” ifadesini kullandı.