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Son dakika… İngiltere Başbakanı hastaneden çıktı

Corona virüsü ile mücadele için kaldırıldığı hastanede günlerdir yoğun bakımda tedavi altına alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün hastaneden çıktı.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere Başbakanı hastaneden çıktı

Corona virüsü tespit edilen İngiltere’nin başbakanı Boris Johnson, tedavi gördüğü hastaneden bugün ayrıldı… Bir süredir corona virüsü sebebiyle Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde tedavi gören Johnson’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds, İngiltere Başbakanı ile Başbakanlık Konutu olan Downing 10 Numara’ya giderken görüntülendi. Symonds, “Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne ve St. Thomas Hastanesi’ndeki  görevlilere ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Ani bir kararla hastaneye kaldırılan Johnson, geçen hafta durumunun kötüleşmesi sonucunda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Boris Johnson’ın sözcüsü, “Tıbbi ekibin tavsiyesiyle, başbakan bugün hemen işe dönmeyecektir. St. Thomas Hastanesi’ndeki herkese muazzam hizmetleri sebebiyle teşekkür ediyor” dedi.

Başbakan Başbakanlık Corona hamile İngiltere Sağlık son dakika
Son güncelleme: 15:48 12.04.2020
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