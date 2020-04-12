Son dakika… İngiltere Başbakanı hastaneden çıktı

Corona virüsü tespit edilen İngiltere’nin başbakanı Boris Johnson, tedavi gördüğü hastaneden bugün ayrıldı… Bir süredir corona virüsü sebebiyle Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde tedavi gören Johnson’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Ani bir kararla hastaneye kaldırılan Johnson, geçen hafta durumunun kötüleşmesi sonucunda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Boris Johnson’ın sözcüsü, “Tıbbi ekibin tavsiyesiyle, başbakan bugün hemen işe dönmeyecektir. St. Thomas Hastanesi’ndeki herkese muazzam hizmetleri sebebiyle teşekkür ediyor” dedi.