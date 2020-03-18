Son dakika… İngiltere’de okullar tatil edildi!

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yaptığı açıklamada okulların Cuma gününden itibaren kapalı olacağını belirtti.

İngiltere’deki toplam vaka sayısı 2626 olarak kayıtlara geçti.

Worldometers’in verilerine göre, ülkede toplamda 104 kişinin öldüğü ifade edildi.

BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

North Middlesex Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kahramanmaraşlı (51) Hayri Ergönül'ün bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Ergönül'e Corona virüsü semptomları göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıkmıştı.

Şeker hastası olduğu belirtilen Ergönül'ün eşi de yetkililer tarafından karantinaya alınmıştı.

ÜNLÜ FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

İngiltere’nin Glastonbury şehrinde düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury açık hava festivali, Corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl 50’ncisi düzenlenmesi planlanan müzik festivali, aralarında Paul McCartney, Taylor Swift ve Kendrick Lemar’ın da bulunduğu birçok ünlü ismi ağırlayacaktı.

Her yıl 200 binden fazla katılımcısı olan festivalin organizatörlerinden Michael ve Emily Eavis, yaptıkları açıklamada bu hafta açıklanan yeni hükümet önlemlerinin ardından festivalin iptal edildiğini dile getirdi.