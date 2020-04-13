Son dakika… İngiltere’de ölü sayısı 10 bini aştı

Corona virüsü salgını İngiltere’yi derinden sarsmaya devam ediyor. Başbakan Boris Johnson’ın tedavisinin tamamlanıp test sonuçlarının negatif çıkmasıyla rahat bir nefes alınan ülkeden kötü haberler geldi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte virüsle ilgili elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşırken, kritik bir eşiğin daha geride bırakıldığını duyurdu. Reuters'ın aktardığına göre ülkede ölü sayısı 667 artarak 10 bin 261'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralığı 17-101 olarak kayıtlara geçerken, 40 kişinin altta yatan bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

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