Son dakika… İngiltere’de ölü sayısı 11 bini aştı

Corona virüsü salgını İngiltere'yi derinden sarsmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de yayılma hızının endişe verici olduğunu vurguladığı ülkeden üzücü haberler geldi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte virüsle ilgili elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşırken, kritik bir eşiğin daha geride bırakıldığını duyurdu. Reuters’ın aktardığına göre ülkede ölü sayısı 744 artarak 11 bin 5’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralığı 38-96 olarak kayıtlara geçerken, 58 kişinin altta yatan bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Britanya genelindeki toplam can kaybı ise 12 bin 107’ye ulaştı.

İSTATİSTİK OFİSİ: RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülke genelindeki corona virüsüne bağlı ölüm sayısının hükümetin açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek olduğunu öne sürdü.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan verilerde sadece hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı veriliyor. Bakım evlerinde ya da başka yerlerde ölenlerin sayısı yer almıyor” denildi.

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