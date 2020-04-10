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Son dakika… İngiltere’de ölü sayısı 8 bini aştı

İngiltere'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 114'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
16:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’de ölü sayısı 8 bini aştı

İngiltere’de corona virüsünün yarattığı yıkım giderek büyüyor. Salgının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya ve İspanya’da günlük ölüm sayıları düşüşe geçerek bir umut doğururken, İngiltere’de ise tünelin ucunda bir ışık henüz görünmüyor.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte virüsle ilgili elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Reuters’ın aktardığına göre ülkede ölü sayısı son 24 saatte 866 artarak 8 bin 114’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralığı 27-100 olarak kayıtlara geçerken, 56 kişinin altta yatan bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

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Corona İngiltere son dakika
Son güncelleme: 16:33 10.04.2020
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