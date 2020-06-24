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Son dakika… İngiltere’de siyaset dünyası yasta: Milletvekilinin eşi ölü bulundu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili ve eski Çevre Bakanı Owen Paterson'ın eşi Rose, aile evinde ölü bulundu. Çift geçtiğimiz aylarda corona belirtileri göstermeleri üzerine karantinaya girmişti.

Sozcu.com.tr
14:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’de siyaset dünyası yasta: Milletvekilinin eşi ölü bulundu

İngiltere’de siyaset dünyası bugün gelen acı bir haberle sarsıldı. İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Owen Paterson, 63 yaşındaki eşi Rose Paterson’ın ölü bulunduğunu duyurdu.

Paterson açıklamasında, “Eşim Rose’un Shropshire’daki aile evimizde ölü bulunduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Rose ve ben 40 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyorduk. O mükemmel bir eş, anne ve büyükanneydi. Ölümü hepimiz için büyük bir şok oldu. Medyadan kendim ve ailem adına bu zor zamanda mahremiyetimize saygı göstermelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

KARANTİNAYA GİRMİŞLERDİ

1980’de evlenen Owen ve Rose çiftinin üç çocukları bulunuyordu. Paterson çifti, Mart ayının ortasında corona virüsü teşhisi belirtileri göstermelerinin ardından karantinaya girmişti. Rose Paterson’ın ölüm sebebine ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.

Owen Paterson, 2012-2014 yılları arasında Çevre Bakanı olarak görev yapmıştı.

İngiltere muhafazakar son dakika
Son güncelleme: 14:41 24.06.2020
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