Son dakika… İngiltere’de yine artış! Bir günde 740 can kaybı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de tabloda giderek ağırlaşıyor.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte virüsle ilgili elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Günlük can kaybı sayısı düne göre artış gösterdi. Reuters’ın aktardığına göre dün 651 olarak kayıtlara geçen günlük kayıp, bugün 740’a yükseldi.

Böylelikle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 396’ya ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralığı 45-93 olarak kayıtlara geçerken, 40 kişinin altta yatan bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

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