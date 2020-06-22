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Son dakika… İngiltere’deki bıçaklı saldırıda ölenlerden biri ABD’li çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Reading'de hafta sonunda yaşanan bıçaklı saldırının yankıları devam ediyor... Libyalı bir sığınmacı olduğu öğrenilen saldırganın bıçakla öldürdüğü ikinci kişinin 39 yaşındaki bir ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’deki bıçaklı saldırıda ölenlerden biri ABD’li çıktı

İngiltere’de gündem, Reading’teki gerçekleşen bıçaklı saldırı… 25 yaşındaki Libyalı sığınmacı Khairi Saadallah’ın bıçakla üç kişiyi öldürmesi ve çok sayıda insanı yaralamasının ardından kurbanların kimlikleri ortaya çıktı.

ABD’li Bennett’in 15 yıldır İngiltere’de yaşadığı açıklandı.

İngiliz basını tarih öğretmeni James Furlong ile birlikte yaşamını yitirenlerden birinin ABD vatandaşı olduğunu yazdı. Bir ilaç şirketinde çalışan 39 yaşındaki Joe Ritchie-Bennett’in saldırıda yaşamını yitirdiği açıklandı.

25 yaşındaki Libyalı saldırgan Saadallah.

Bennett ile Furlong’un arkadaş olduğu ve 39 yaşındaki ABD’linin Philadelphia’dan İngiltere’ye taşındığı 15 yıldır ülkede yaşadığı ortaya çıktı.

ABD İngiltere saldırı son dakika
Son güncelleme: 11:43 22.06.2020
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