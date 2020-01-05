Son dakika… İngiltere’den bir garip uyarı: Kürdistan hariç…

Washinton-Tahran hattında haftalardır devam eden gerilim önceki gün ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ardından farklı bir boyuta geçti.

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Savaş tamtamlarının çaldığı bir dönemde yaşanan bu gerilim Orta Doğu’daki bütün ulusları olumsuz etkilerken İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün gece bir açıklama yaparak kafaları karıştırdı. İngiliz hükümetinin resmi internet sayfası www.gov.uk üzerinden ulaşılabilen ve İngiliz basınında da yer alan açıklamada, bazı bölgelere seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesi haricindeki bütün seyahatlerin iptal edilmesini tavsiye ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hayati önemi olan seyahatler dışında bölgeye gidilmemesini öneriyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki İran konvoyuna saldırı düzenlediği ve Pentagon’un Süleymani’nin öldüğünü doğruladığı vurgulanırken bölgedeki belirsizliğin devam ettiği ve gerilimin çok hızlı bir şekilde yayılabileceği belirtildi.