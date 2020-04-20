Son dakika… İngiltere’den corona virüsü açıklaması: İkinci dalgaya dikkat

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü açıklamalarda bulundu. Johnson’ın sözcüsü, “En büyük endişe salgının ikinci bir zirve yapması ki böyle bir durum sağlığa ve ekonomiye en büyük zararı verecektir. Eğer önlemleri kaldırmada çok hızlı hareket edersek virüs katlanarak yayılmaya devam etmeye başlayabilir. Sosyal mesafe önlemlerini kaldıracaksak virüsün katlanarak yayılmaya başlamayacağından emin olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Johnson’ın sözcüsü, Türkiye’den kişisel koruyucu ekipman sevkiyatıyla ilgili olarak nakliyenin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini sağlamaya çalıştıklarını ancak kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı konusunda yalnızca Türkiye’ye bağlı olmadıklarını ekledi.