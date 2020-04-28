Son dakika… İngiltere’den dikkat çeken sayı: Ölüm sayısı yüzde 35 daha yüksek

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde İngiltere ve Galler’deki Covid-19’a bağlı ölümlerin resmi rakamlardan yüzde 35 daha fazla olduğu ifade edildi.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada İngiltere ve Galler’de corona virüsüne bağlı solunum yolu hastalıklarından yaşamını yitirenlerin sayısının 17 Nisan’a kadar 21 bin 284 olduğu açıklandı.

İngiltere’de 18 Nisan’da açıklanan resmi verilere göre ülke genelindeki hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 13.917 olarak kayıtlara geçmişti. Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ölenlerin bakım evlerinde ve evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere ve Galler’de yaşamını yitirenlerin sayısı Fransa ve İspanya’da yaşamını yitirenlerin sayısını geçti. Ulusal İstatistik Ofisi, 2020’nin 16’ncı haftasında bakım evlerinde ortalama 7 bin 316 insanın yaşamını yitirdiğini ve bu oranın 13’üncü haftaya göre neredeyse 3 kat arttığını duyurdu.