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Son dakika… İngiltere’den dikkat çeken sayı: Ölüm sayısı yüzde 35 daha yüksek

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de resmi verilerin gerçekle örtüşmediği ortaya çıktı. Ulusal İstatistik Ofisi, corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısının resmi rakamlara göre yüzde 35 daha fazla olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’den dikkat çeken sayı: Ölüm sayısı yüzde 35 daha yüksek

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde İngiltere ve Galler’deki Covid-19’a bağlı ölümlerin resmi rakamlardan yüzde 35 daha fazla olduğu ifade edildi.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada İngiltere ve Galler’de corona virüsüne bağlı solunum yolu hastalıklarından yaşamını yitirenlerin sayısının 17 Nisan’a kadar 21 bin 284 olduğu açıklandı.

İngiltere’de 18 Nisan’da açıklanan resmi verilere göre ülke genelindeki hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 13.917 olarak kayıtlara geçmişti. Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ölenlerin  bakım evlerinde ve evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere ve Galler’de yaşamını yitirenlerin sayısı Fransa ve İspanya’da yaşamını yitirenlerin sayısını geçti. Ulusal İstatistik Ofisi, 2020’nin 16’ncı haftasında bakım evlerinde ortalama 7 bin 316 insanın yaşamını yitirdiğini ve bu oranın 13’üncü haftaya göre neredeyse 3 kat arttığını duyurdu.

Corona Fransa Haber İngiltere İspanya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 12:16 28.04.2020
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