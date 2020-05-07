Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İngiltere’den flaş corona verileri: Etnik gruplar risk altında

İngiltere İstatistik Ofisi, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı... Yapılan açıklamada, Afro-Amerikan vatandaşların Covid-19'dan ölme oranlarının beyaz nüfusa oranla 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
11:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’den flaş corona verileri: Etnik gruplar risk altında

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, corona virüsü ile ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı… Yapılan açıklamada, bazı etnik grupların Covid-19 tehdidi altına daha fazla girdiği belirtildi.

Açıklamada Hindistan, Pakistan ve Bangladeş asıllılar ile birlikte Afro-Amerikalıların, beyaz nüfusa göre çok daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Yetişkin erkek Afro-Amerikalıların Covid-19’dan ölme riski beyaz ırka göre 4.2 kat, Afro-Amerikalı kadınların ölme riski ise 4.3 kat daha fazla” ifadesi kullanıldı.

beyaz Corona İngiltere son dakika
Son güncelleme: 11:55 07.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more