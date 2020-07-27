Son dakika… İngiltere’nin başbakanından tepki çeken corona virüsü açıklaması

299 binden fazla corona virüsü vakasının görüldüğü ve dünya çapında en çok vakanın görüldüğü Birleşik Krallık’ta gündem obezite ve fazla kilolar…

Corona virüsü tespiti edildikten önce geçen aylarda yoğun bakıma kaldırılan ve hastalığı doktorların çabasıyla yenen İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Twitter’da bir video paylaşan Johnson, “Ben yıllar boyunca kilo vermek istedim. Bence birçok insan benim gibi kilolarıyla mücadele ediyor” dedi. Johnson’ın zayıf olmak ve fazla kiloları verme konusundaki açıklamaları sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

KİLOLULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya üzerinde çok sayıda obez ve fazla kilolu insan, Johnson’ın bu açıklamalarını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, “Bu bir hastalık fakat biz halimizden memnunuz” derken diğerleri de, “Başbakan Johnson beden olumlama yapmalı. İnsanların vücutlarına karışmamalı” yorumunu yaptı.

İngiliz hükümetinin yaptığı araştırmaya göre ülkede yetişkinlerin yüzde 63’ü sağlıklı adledilen kilonun üzerinde ve bunların da yarısı obeziteyle mücadele ediyor.