İngiltere’nin önde gelen sağlık kurumlarından coronada ikinci dalga uyarısı

Dünya genelinde corona virüsü kaynaklı ölümlerin en fazla gerçekleştiği üçüncü ülke durumunda olan İngiltere’de gündem önde gelen tıp kurumlarının pandemi ile ilgili uyarıları…

4 Temmuz’dan itibaren corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan birçok sınırlamayı kaldırma kararı alan İngiltere’nin önde gelen tıp kurumları British Medical Journal’a bir açık mektup yazdı.

“RİSK TEŞKİL EDİYOR”

Mektupta, “Her ne kadar pandeminin İngiltere için gelecekte alacağı şekli öngörmek zor olsa da, eldeki kanıtlar yerelde ani vaka artışlarının muhtemel olduğunu ve ikinci dalganın gerçek bir risk teşkil ettiğini gösteriyor” ifadesi yer aldı.

Mektup, Royal College of Surgeons, the Royal College of Physicians, the Royal College of Emergency Medicine ve the British Medical Association’ın dahil olduğu İngiltere’nin önde gelen 15 sağlık kurumu ve sendikası tarafından imzalandı.