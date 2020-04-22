Son dakika… İngiltere’nin Türkiye’den beklediği corona malzemesi sonunda ulaştı

Başta İngiliz medyası olmak üzere İngiltere genelinde, “Önlük sıkıntısı çekiyoruz, Türkiye’den beklenen kargo gelmezse sağlık hizmetleri durur” yorumlarının yapıldığı 84 tonluk koruyucu ekipman ve sağlık ekipmanları bugün sabaha karşı İngiltere’ye ulaştı.

Sky News, İstanbul’dan sabaha karşı 3’te kalkan İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın Oxfordshire’daki Brize Norton’a ulaştığını duyurdu. Araçta 400 bin koruyucu önlüğün olduğu belirtilirken toplam 84 tonluk malzemenin ne kadarının ülkeye ulaştığının henüz bilinmediği belirtildi.

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2500 önlüğün kalite kontrol amaçlı olarak İstanbul’a gönderildiğini hatırlatan Sky News’e konuşan Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın, “Anladığım kadarıyla özel tedarikçiyle ilgili bir sorun yaşanmış fakat Türkiye şimdi İngiliz yetkililerle, onların acil ihtiyaçlarına çözüm bulmak için iş birliği içinde” dedi.

İKİ UÇAK DAHA ERTELENDİ

Ümit Yalçın, İngiltere’nin resmi olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na 19 Nisan’da başvuruda bulunduğunu hatırlatırken, bazı yetkililer, “Şirketin ihracat yapma izninde bir sorun vardı, Türk yetkililer devreye girerek pazartesi günü sorunu çözdüler” açıklamasını yaptı.

Öte yandan iki askeri uçağın daha Türkiye’den yardım malzemesi almak için havalanmaya hazır olduğu fakat bunun ertelendiği açıklandı. İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları, iki uçağın salı günü havalanmasının beklendiğini fakat bunun ertelendiğini söyledi.