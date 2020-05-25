Son dakika… İngiltere’yi karıştıran corona virüsü skandalı: Polis devreye girdi

Corona virüsüne geç müdahale ettiği için büyük bir tartışmanın içinde kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başı baş danışmanı Dominic Cummings ile dertte…

İngiliz basını ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettiği iddia edilen Cummings’in corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yasakların en sıkı tutulduğu ve hastalık belirtilerini gösterenlerin evden çıkmaması gerektiğinin her an vurgulandığı bir dönem olan Mart ayında 424 kilometrelik bir seyahat yaptığını yazdıktan sonra patlayan skandal büyüyor.

DÜN BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜ AMA…

Ülkenin çok satan gazetelerinden The Guardian ve Mirror’ın ortaya çıkardığı skandalda o dönemde hastalanan eşi ve çocuğuyla birlikte otomobille Londra’dan Durham’daki anne, babası ve kız kardeşinin evine giden Cummings kendini savunmuştu. Eşinin hastalığından sonra kendisinin de hastalanması durumunda 4 yaşındaki çocuklarının bakıma ihtiyacı olabileceği için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Cummings’i hükümet yetkilileri de destekleyen açıklamalarda bulundu. Öyle ki istifa baskılarına rağmen Başbakan Boris Johnson dün Cummings ile bir araya geldikten sonra hiçbir hamle yapmadı.

Durham polisini kontrol eden Komiser Steve White, yazılı bir talepte bulunarak bugün, “Bu konuda herhangi bir yasanın ve kanunun çiğnendiğine dair bir rapor” istedi. White, “Kolluk güçlerinin Durham ve Darlington halkının iyiliğini düşündüğünü göstermek çok büyük bir öneme sahip. Polisin bu konudaki yaklaşımının uygun olduğuna dair inancım var” ifadesini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Aylar önce corona virüsü yüzünden yoğun bakıma alınan ve zor bir sürecin ardından hastalığı yenen Başbakan Johnson’ın Cummings’i savunması üzerine muhalefet, Downing 10 Numara’yı çok sert bir dille eleştirdi.

BBC Radio 4’teki Today isimli programa katılan Muhafazakarların milletvekili Tim Loughton, “Başbakandan, pazar günü Cummings’i görevden almasını beklerdim. Fakat Johnson, sadece kendisini Cummings’i savunmaya çalıştı. Ben bunu anlamıyorum ve benim seçmenin de bunu anlamıyor. Bizim için başka kurallar onlar için başka kurallar varmış mesajını veriyor. Bu çok rahatsız edici” ifadesini kullandı.

CUMMINGS BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan İngiliz medyası, Cummings’in bugün bir açıklama yapacağını duyurdu. Sky News ve ITV, Cummings’in bugün bir açıklama yapacağını aktardı.

Konuyla ilgili net bir saat verilmezken, açıklamada Cummings’in istifa edip etmeyeceğine dair bir detay paylaşılmadı.