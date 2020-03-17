Son dakika… İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Türkiye’ye destek, Yunanistan’a eleştiri

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan mülteci krizi ile ilgili İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden flaş bir açıklama geldi. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu, mülteci krizinin ilk gününden beri Türkiye’yi suçlayan ve Ankara’nın mültecileri kışkırttığını dile getiren Yunanistan’ın sınırda şiddet uyguladığını doğruladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Yunan güvenlik güçleri ve kimliği belirlenemeyen silahlı adamlar, Yunanistan-Türkiye sınırında mültecileri gözaltına alıyor, mültecilere şiddet uyguluyor, cinsel saldırıda bulunuyor, soyuyor ve Türkiye’ye geri götürüyor” açıklamasını yaptı.

“Avrupa Birliği, Yunanistan’ın aşırı güç kullandığı güvenlik kalkanı arkasında saklanıyor ve mültecilere yardım etmek için destek olmuyor” diyen İnsan Hakları İzleme Örgütü’den araştırmacı Nadia Hardman, “AB bu insanları korumalı ve onları döven, soyan, şiddet uygulayan insanlara destek vermemeli” dedi.

Bölgedeki mültecilerle mülakat sonucu hazırlanan rapor için konuşan bir kişi, “Sınırdan geçince Yunan polisi eşime cinsel saldırıda bulundu. Yunan polisi eşime üst araması yaptı ve göğüslerini elledi. Pantolonunu ve başörtüsünü çıkarmak istediler. Araya girince beni dövdüler. 2 yaşındaki kızıma copla vurdular” dedi.