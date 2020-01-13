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İpler geriliyor: Büyükelçiyi geri çağırdılar

 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiltere'nin Tahran büyükelçisinin İran'lı yetkililer tarafından kısa bir süreliğine tutuklamasının ardından İngiltere'nin duruma şiddetle karşı çıktığını göstermek için büyükelçisini geri çağırdığını açıkladı.

16:17 -
Haberler Dünya
İpler geriliyor: Büyükelçiyi geri çağırdılar

Sözcü, açıklamasında “Bu, (İran büyükelçisinin tutuklanması) Viyana Sözleşmesinin kabul edilemez bir şekilde ihlalidir ve soruşturulması gerekiyor. İran hükümetinin bunun bir daha yaşanmayacağına dair güvence vermesini bekliyoruz” dedi.

“İngiltere Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) bu duruma şiddetle karşı çıktığını göstermek için İran büyükelçisini geri çağırdı” diye ekledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü Tahran büyükelçisinin İran’lı yetkililer tarafından kısa bir süreliğine göz altına alındığını doğrulamıştı.

Cumartesi Dışişleri Bakanlığı İngiltere İran son dakika Sözcü Tahran Viyana
Son güncelleme: 16:18 13.01.2020
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