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Son dakika… Irak: 3 ölü, 12 yaralı var

Irak'taki koalisyon güçleri dün Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin de yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
10:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Irak: 3 ölü, 12 yaralı var

ABD önderliğindeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne 18 adet katyuşa roketi düştüğü belirterek saldırıda 3 askerin öldüğünü ve 12 askerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, koalisyon güçleri ile Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin araştırma başlattıkları bildirildi.

Saldırı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıya müsamaha gösterilmeyeceğini ifade ederek İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile saldırganlardan hesap sorulması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’e yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. Ayrıca, Ocak ayından bu yana koalisyon güçlerine 22 defa roketli saldırı düzenlendi.

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