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Son dakika… Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık!

ABD güçlerinin Irak'tan çıkışı konusunda bilgilendirme mektubu verildiğinin belirtilmesi, ardından ABD Savunma Bakanı Esper'in, çekilmenin söz konusu olmadığını söylemesi sonrası Irak'tan bir açıklama geldi. Başbakan Abdülmehdi, ABD ordusundan Irak'tan çekilecekleri konusunda bir mektup aldıklarını ifade etti.

20:24 -
Haberler Dünya
Son dakika… Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık!

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD ordusunun ülkeden çekilmesine dair açıklama yaptı.

Abdülmehdi, “ABD ordusundan Irak’tan çekileceklerine dair bir mektup aldık” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, Bağdat'ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirmişti.

Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edilmişti.

ABD güçlerinin, Irak’tan ‘güvenli çıkış’ konusunda Iraklı yetkililere bilgilendirme mektubu verdiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Esper, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

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Son güncelleme: 20:45 07.01.2020
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