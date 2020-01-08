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Son dakika… Irak medyası yayınladı! İran ABD’yi o füzelerle vurdu

İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik ABD suikastına yaptığı misilleme, dünya medyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Sozcu.com.tr
12:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… Irak medyası yayınladı! İran ABD’yi o füzelerle vurdu

Irak medyası, Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Erbil ve Anbar vilayetindeki ABD üslerine İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda kullanılan füzelerin fotoğraflarını yayınladı.

İran’ın kendi sınırları içinden fırlattığı belirtilen karadan karaya füzelerin bir kısmı patlamamıştı.

FOTO: DHA

Irak basını, Ayn el Esad Hava Üssü yakınlarındaki Hit şehrine düşen ve patlamayan bir füzenin görsellerini paylaştı.

Irak ordusu, yerel saatle gece 01:45 ve 02:15 arasında 22 füze fırlatıldığını ve bunlardan 17'sinin Ayn el Esad Hava Üssü'ne düştüğünü açıklamıştı.

Yetkililer iki füzenin patlamadığını açıklarken beş füzenin de Erbil'e düştüğünü ve hepsinin IŞİD’le mücadele için kurulan uluslararası koalisyonun merkezini vurduğunu belirtti.

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Son güncelleme: 13:06 08.01.2020
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