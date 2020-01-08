Son Dakika… Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenlendi.

Sky News kanalına konuşan bir kaynak, saldırıda 9 füzenin kullanıldığı bilgisini verdi.

Öte yandan İran devlet televizyonu “General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi” duyurusunu yaptı.

Foreign Policy muhabiri Siavash Fallahpour, saldırının İran topraklarından değil, Irak sınırları içinden yapıldığını bildirdi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıya dair görüntüler yayınladı.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, yaptığı açıklamada Ayn el-Esad üssüne 6’dan fazla füzeyle saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

Al Hadath kanalının ulaştığı kaynaklar, Ayn el-Esad üssü çevresinde helikopter uçuşlarının yaşandığını bildirdi.

Al Arabiya kanalı, saldırının Irak Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Ayn el-Esad üssüne yönelik saldırının ardından Erbil’de de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

ABD’li askeri yetkililer, yalnızca Ayn el-Esad’ın değil, Irak topraklarındaki tüm Amerikan üslerinin ateş altında olduğu bilgisini verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada “ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran’a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın” ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray’ın açıklamasında da “Irak’taki tesislere yönelik saldırılardan haberdarız. Başkan Trump bilgi aldı ve konuyu yakından takip ediyor” denildi. (Sputnik)