Son dakika… Irak’ta ABD’nin askeri üssüne saldırı!

Reuters haber ajansına konuşan iki Iraklı askeri kaynak, yedi havan mermisinin üsse isabet ettiğini söyledi. Saldırıda Irak ordusunda görev yapan 4 askerin yaralandığı açıklandı.

Iraklı askeri kaynaklar, ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından ABD askerlerinin çoğunun bölgeden ayrıldığını belirtti.

Irak’ın ABD’den satın aldığı F-16 uçaklarının çoğu Balad üssünde bulunuyor.

Bağdat’ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde Salahaddin vilayetindeki Balad üssüne geçtiğimiz aylarda da benzer saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarla ilgili olarak İran’ın desteklediği milis güçleri suçlanmıştı. Son saldırıyı ise üstlenen olmadı.

ABD, Irak’ta 3 Ocak’ta düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmüştü.

İran da suikasta misilleme olarak 8 Ocak’ta Irak’taki iki Amerikan üssüne füze saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.