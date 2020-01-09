İran Devrim Muhafızları’ndan “Sert intikam” tehdidi

ABD ile İran arasında 10 gündür yaşanan gerilim devam ederken İran Devrim Muhafızları’dan çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları’nın kıdemli kumandanı Abdullah Araki, ABD’ye tekrar bir saldırının masada olduğunu duyurdu.

Araki’nin sözlerini İran haber ajansı Tasnim aktarırken, “İran yakında çok daha sert bir intikam alacaktır” sözlerini kamuoyuna duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı, “Amerikan askerlerine zarar gelmedi” açıklamasının ardından konuşan Araki’nin sözleri gündem oldu.

Öte yandan Irak Devrim Muhafızları’nın Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, “ABD güçleri hiçbir şey yapamaz. Dünkü saldırı İran’ın askeri gücünü gösteriyor” dedi.