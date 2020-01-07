Son dakika… İran Dışişleri Bakanı Amerikan televizyonuna konuştu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri ile son günlerde tırmanan gerilimi CNN International’a yorumladı. Son günlerde Amerikan televizyonuna çıkan ikinci üst düzey İranlı yetkili olan Zarif, İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta insansız hava aracı (İHA) ile öldürülmesi sonrasında konuştu.

Zarif, Süleymani’nin ölümünü “Bir devlet terörü” olarak tanımlarken, “Bu İran’a karşı yapılan bir saldırıdır ve İran bu silahlı saldırıya yanıt vereceğiz. Fakat orantılı bir şekilde yanıt vereceğiz” ifadesini kullandı.