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Son dakika… İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini açıklayacak

İran, Tahran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacak.

22:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini açıklayacak

Reuters’ın haberine göre, İran’ın yarı resmi ajansı Fars News, İran’ın düşen Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu.

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Son güncelleme: 22:36 10.01.2020
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