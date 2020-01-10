Son dakika… İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini açıklayacak

Reuters&#8217;ın haberine göre, İran&#8217;ın yarı resmi ajansı Fars News, İran&#8217;ın düşen Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERUkrayna&#039;dan İran&#039;da düşen uçakla ilgili açıklama. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-iran-ukrayna-ucaginin-dusus-nedenini-aciklayacak-5561452","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-iran-ukrayna-ucaginin-dusus-nedenini-aciklayacak-5561452","pageType":"yazi","pageIdentifier":5561452,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u0130ran, Ukrayna uu00e7au011fu0131nu0131n du00fcu015fu00fcu015f nedenini au00e7u0131klayacak"});aip('newsArticle', {"identifier":5561452,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-iran-ukrayna-ucaginin-dusus-nedenini-aciklayacak-5561452/","headline":"Son dakika&#8230; u0130ran, Ukrayna uu00e7au011fu0131nu0131n du00fcu015fu00fcu015f nedenini au00e7u0131klayacak","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["\\u0130ran","son dakika","Tahran","Ukrayna"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1578684773,"datePublished":1578684773,"dateModified":1578684976,"info":"{"seo_news":"false"}"});