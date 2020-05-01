Son dakika… İran’da 24 saatte 63 can kaybı

Corona virüsü salgınının en çok ölüme yol açtığı sekizinci ülke olan komşu İran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 63 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu dün 71 olarak açıklanan rakam dikkate alındığında yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüşe denk geliyor. Böylelikle İran’da toplam ölü sayısı 6 bin 91'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı da 95 bin 646'ya ulaşırken, 2 bin hastanın durumunun kritik olduğu duyuruldu.