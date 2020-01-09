Son dakika… İran’da bir facia daha! Çok sayıda ölü var

Başkent Tahran’dan ülkenin kuzeydoğusundaki Golestan vilayetindeki Kunbet kentine giden otobüs Mazandaran vilayetine bağlı Savadkuh bölgesinde yoldan çıktı.

İran televizyonu Press TV, kazada en az 20 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu. Yarı resmi Fars haber ajansı, ilk belirlemelere göre; kazaya teknik bir aksaklığın neden olduğunu aktardı.

UÇAK KAZASINDA 176 KİŞİ ÖLDÜ

İran’da dün Tahran’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalanan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD’nin Irak’taki üslerine yönelik Kasım Süleymani suikastına karşı yaptığı misilleme nedeniyle dünyanın gözünün çevrildiği İran’da yaşanan bu kazada uçakta bulunan 176 kişi de hayatını kaybetmişti.

Uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz’in bulunuyordu.