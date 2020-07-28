Son dakika… İran’da can kaybı rekoru: 235 ölü

Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı Orta Doğu ülkelerinden İran’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Salgında ikinci dalga paniğinin en derinden hissedildiği bölgede rekor üstüne rekor kırılıyor. Aylar sonra yeniden tırmanışa geçen virüs nedeniyle 21 Temmuz’da 229 can kaybıyla zirve görülmüştü.

Yalnızca günler sonra o sınır da aşıldı. Ülkedeki son duruma ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 235 kişinin coronaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini ve bunun bir rekor olduğunu duyurdu.

Ülkede böylelikle toplam can kaybı 15 bin 912’ye yükselirken, vaka sayısı ise 293 bin 606 olarak kayıtlara geçti.