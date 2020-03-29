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Son dakika… İran’da corona kabusu bitmiyor

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da vaka sayısı 38 bin 309'a çıktı... Yapılan açıklamada ölenlerin sayısı ise 2640'a yükseldi.

Sozcu.com.tr
13:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da corona kabusu bitmiyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki corona virüsü vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 38 bin 309'a, ölenlerin sayısının ise 2 bin 640'a yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 2 bin 901 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 123'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede corona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 12 bin 391 kişiye ulaştığını ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur 3 bin 467 kişinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Corona İran Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 13:34 29.03.2020
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