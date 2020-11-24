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Son dakika… İran’da Covid-19 sayısı rekor kırdı

Corona virüsü salgınının Orta Doğu'da en sert vurduğu bölgelerden biri olan İran'da bugün açıklanan corona virüsü verileri ile yeni bir eşik atlandı... Bugün yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saat içerisinde 13.721 insanda corona virüsü tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:13, 24/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da Covid-19 sayısı rekor kırdı

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği bölgelerden biri olan İran’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Orta Doğu’da Covid-19’un merkez üssü haline gelen İran’da son verilere göre son 24 saat içerisinde 13.721 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sayı ülke tarihinde bir günde görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ülkede son 1 gün içerisinde 483 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lari, ülkede kümülatif corona virüsü vaka sayısının 880.542’ye çıktığını açıklarken ölüm sayısının da 45.738 olduğunu duyurdu.

Corona İran Ölüm Orta Doğu Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Yayınlanma Tarihi:14:11,
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