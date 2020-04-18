Son dakika… İran’da düşüş sürüyor: 24 saatte coronadan 73 ölüm

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybetse de, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın geri kalanında can almaya devam ediyor.

Salgının en çok ölüme yol açtığı yedinci ülke olan komşu İran’dan ise umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 73 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dün bu rakam 89 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylelikle İran’da toplam ölü sayısı 5 bin 31’e, toplam vaka sayısı da 80 bin 688’e yükseldi.