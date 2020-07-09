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Son dakika… İran’da en yüksek can kaybı rekoru

İran'da corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti. Bu ülkede salgın başladığından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
13:48 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da en yüksek can kaybı rekoru

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İran’da rekorlar ardı ardına gelmeye başladı. Ülkede can kayıpları yeniden zirve yaparken, son üç günde ikinci kez rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre son 24 saatte 221 kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelinde toplam can kaybı 12 bin 305’e yükseldi. Önceki rekor 7 Temmuz’da 200 olarak kayıtlara geçmişti.

Dünden bu yana 2 bin 79 kişiye yeni tanı koyulmasıyla vaka sayısı da 250 bin sınırını aştı. Son artışla birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 250 bin 458’e yükseldi.

Corona İran Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 13:54 09.07.2020
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