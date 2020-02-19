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Son dakika… İran’da iki kişide corona virüsü tespit edildi

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü Türkiye sınırına yaklaştı. Tahran merkezli haber ajansı Mehr'in iddiasına göre İran'da iki kişide corona virüsü tespit edildi.

Sozcu.com.tr
14:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da iki kişide corona virüsü tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'ın Kum şehrinde son 2 gün içerisinde şüpheli corona virüsü vakaları tespit edildiğini söyledi.

Cihanpur, “Son 2 gün içinde Kum’da şüpheli corona virüsü vakaları tespit edildikten sonra, Kum’da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir” dedi.

İHA’nın aktardığına göre Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını belirterek, “Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif corona virüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir” diye konuştu.

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Haber İran son dakika Tahran Türkiye
Son güncelleme: 14:55 19.02.2020
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