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Son dakika… İran’da ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi

İran'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak 2 bin 77'ye ulaştı.

12:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi

Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya’dan sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran'dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin17’ye ulaştı.

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin'de etkisini yitirmeye başlasa da, dünya genelinde hızla can almaya devam ediyor.

Corona İran son dakika
Son güncelleme: 12:52 25.03.2020
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