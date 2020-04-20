Son dakika… İran’da ölü sayısı 5 bin 209’a ulaştı

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin'de etkisini kaybetse de, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın geri kalanında can almaya devam ediyor.

Salgının en çok ölüme yol açtığı yedinci ülke olan komşu İran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 91 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dün bu rakam 87, önceki gün ise 73 olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 5 bin 209'a, toplam vaka sayısı da 83 bin 505'e yükseldi.