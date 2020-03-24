Son dakika… İran’da ölü sayısı artmaya devam ediyor: 24 saatte 122 can kaybı

Corona virüsünün en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili son verileri basınla paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 122 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle toplam ölü sayısı 1934 yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 1762 artarak 24 bin 811’e ulaştı.

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini yitirmeye başlasa da, dünya genelinde hızla can almaya devam ediyor.

Dünya çapında ölü sayısı worldometers’ın verilerine göre 16 bin 700’ü geçti.