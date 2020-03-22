Son dakika… İran’da ölü sayısı katlanıyor: 1685 ölüye çıktı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her gün yapılan açıklamaların devamı niteliğindeki açıklamada, Cihanpur, corona virüsünün yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmada Cihanpur, “Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı ve corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 1685’e çıktı” dedi.

Cihanpur, corona virüsü vaka sayısının 21.638’e çıktığını duyururken, son 24 saat içerisinde 7.913 kişinin de iyileştiğini açıkladı.