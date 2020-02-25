Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İran’da Sağlık Bakanı yardımcısında da corona çıktı

İran'da Sağlık Bakanı yardımcısında corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi.

Sozcu.com.tr
14:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da Sağlık Bakanı yardımcısında da corona çıktı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. Çin dışında virüsün en çok görüldüğü İran’da ölü sayısı giderek artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kianoush Jahanpour virüsle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Reuters’ın yarı resmi haber ajansı ILNA’ya dayandırdığı habere göre corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya ulaştı.

Ülke genelindeki vaka sayısının 95’e yükseldiği açıklanırken, Sağlık Bakanı yardımcısı Iraj Harirchi’de de corona virüsü tespit edildiği öne sürüldü.

Harirchi’nin karantinaya alındığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERABD'den corona virüsü aşısı açıklamasıABD'den corona virüsü aşısı açıklaması

 

İLGİLİ HABERCorona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!
İran Sağlık Sağlık Bakanı son dakika
Son güncelleme: 15:25 25.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more