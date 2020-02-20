Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İran’da üç kişide daha corona virüsü tespit edildi

İran'da dün iki kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulurken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da üç kişide daha corona virüsü tespit edildi

Çin Wuhan kentinde başlayan ve dalga dalga dünyanın gündemine oturan corona virüsünde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından paylaşılan son bilgilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 126’ya ulaştı.

Türkiye’de henüz tespit edilen bir vaka olmazken, virüs sınırımıza gittikçe yaklaşıyor. Dün İran’ın Kum şehrinde iki kişide corona virüsü tespit edildiği açıklanırken, kısa süre sonra hastaların hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmenin şoku atlatılamadan İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bir son dakika haberi geldi. Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, Kum şehrinde iki Erak şehrinde bir kişide olmak üzere üç yeni corona virüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Jahanpur’un verdiği bilgilerle İran’da tespit edilen vaka sayısı son iki günde beşe ulaştı.

İLGİLİ HABERCorona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!
İran Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 12:37 20.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more