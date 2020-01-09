Son dakika… İran’dan ABD’nin teklifine yanıt: İnanılır gibi değil

İran ve ABD arasındaki gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam kameralar karşısında yaptığı açıklamada tansiyonu daha da yükseltecek açıklamalardan kaçınmış ve “İran liderlerine bir şey söylemek istiyorum, biz sizin harika bir geleceğiniz, hak ettiğiniz bir geleceğiniz olsun istiyoruz. Diğer ülkelerle barış içinde yaşayacağınız bir ülke olsun istiyoruz. Amerika barışa hazırdır” demişti.

Trump’ın sözlerinin ardından ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kelly Craft imzalı bir mektup ortaya çıktı. Reuters’ın aktardığı BM’ye gönderilen mektupta, “Hiçbir önkoşul olmadan İran'la ciddi müzakerelere başlamaya hazırız” mesajı iletildi.

ABD'nin mektubunda, hedefin “uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını ve İran rejimi tarafından gerginliğin artırılmasını engellemek” olduğu belirtildi.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ MESAJI



ABD’den gelen bu mesajlara, İran cephesinden tepki yükseldi. İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi, ABD’nin yaptığı teklifin, Tahran’a uygulanan yaptırımlar sürerken gelmesinin ‘inanılır gibi olmadığını’ savundu.

Ravanchi, barışı sağlamak için bölgesel bir iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.