Son dakika… İran’dan bomba açıklama! İntikam için hedefi belirlediler

Tasnim haber ajansına göre; General Ebuhamza, İran’ın potansiyel saldırı olarak Körfez’deki gemileri işaret etti.

General Ebuhamza, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan destroyer’i ve savaş gemisi oradan geçiyor. Bölgedeki hayati Amerikan hedefleri uzun süreden bu yana İran tarafından tespit ediliyor. Tel Aviv’in yanı sıra bölgede yaklaşık 35 Amerikan hedefi elimizin altında” ifadelerini kullandı.

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

SÜLEYMANİ İÇİN BAĞDAT’TA TÖREN

Kasım Süleymani için ilk tören bugün ABD operasyonuyla öldürüldüğü Irak’ın Bağdat kentinde düzenlendi. Törene binlerce Iraklı katıldı. Süleymani’nin tabutunun Amerikan markası Chevrolet bir araçla taşınması dikkat çekti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin de katıldığı törende “ABD'ye ölüm”, “İsrail'e ölüm” ve “İntikam” sloganları atıldı.

Süleymani için Bağdat'tan sonra İran'ın başkenti Tahran'da da bir tören düzenlenecek. Akabinde Süleymani memleketi Kirman'a defnedilecek.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kasım Süleymani'nin ailesini ziyaret etti.