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Son dakika… İran’dan çok sert ifade: Trump aynı Hitler gibi

Hafta sonu tırmanan ABD-İran geriliminde çok sert açıklamalar arka arkaya geliyor... İran'ın Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Jahromi, Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump'a verdi veriştirdi. Bakan, "IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz gibi! Hepsi kültürlerden nefret ediyor. Trump takım elbiseli bir terörist" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
15:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan çok sert ifade: Trump aynı Hitler gibi

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta vurduğu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümü sonrasında yaşanan gerilim Twitter’a sıçradı… ABD Başkanı Donald Trump’ın çok sık kullandığı sosyal mecrada İran Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Jahromi açıklamalarda bulundu.

İranlı bakan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirirken çok sert ifadeler kullandı. İranlı bakan, “IŞİD gibi, Hitler gibi, Cengiz gibi! Hepsi kültürlerden nefret ediyorlar. Trump, takım elbiseli bir terörist. Çok yakında tarihi ve kimsenin “büyük İran ulusu ve kültürünü” yenemeyeceğini öğrenecek” dedi.

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Son güncelleme: 15:14 05.01.2020
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