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Son dakika… İran’dan flaş corona virüsü açıklaması: Yeni veriler geldi

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği Orta Doğu ülkesi olan İran'dan güncel veriler geldi. Yapılan açıklamada ülkede ölüm sayısı 4 bin 683'e çıktığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
12:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan flaş corona virüsü açıklaması: Yeni veriler geldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 98 artarak 4 bin 683’e çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısının da 74 bin 877’ye çıktığı belirtildi.

Corona İran Ölüm Orta Doğu son dakika
Son güncelleme: 13:03 14.04.2020
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