Son dakika… İran’dan flaş corona virüsü açıklaması: Yeni veriler geldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 98 artarak 4 bin 683&#8217;e çıktığını duyurdu.. Yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısının da 74 bin 877&#8217;ye çıktığı belirtildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-irandan-flas-corona-virusu-aciklamasi-yeni-veriler-geldi-5747229","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-irandan-flas-corona-virusu-aciklamasi-yeni-veriler-geldi-5747229","pageType":"yazi","pageIdentifier":5747229,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u0130ran&#8217;dan flau015f corona viru00fcsu00fc au00e7u0131klamasu0131: Yeni veriler geldi"});aip('newsArticle', {"identifier":5747229,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-irandan-flas-corona-virusu-aciklamasi-yeni-veriler-geldi-5747229/","headline":"Son dakika&#8230; u0130ran&#8217;dan flau015f corona viru00fcsu00fc au00e7u0131klamasu0131: Yeni veriler geldi","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","\\u0130ran","\\u00d6l\\u00fcm","Orta Do\\u011fu","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/14/iecrop/iran-reuters_16_9_1586858597.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":"2020-04-14 12:40:20","datePublished":"2020-04-14 12:40:20","dateModified":"2020-04-14 13:03:21","info":"{"seo_news":"false"}"});