Son dakika… İran’dan flaş corona virüsü açıklaması: Yeni veriler geldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kıvanç Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 98 artarak 4 bin 683’e çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısının da 74 bin 877’ye çıktığı belirtildi.