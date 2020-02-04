Son dakika… İran’da CIA ajanı alarmı! İki hapis bir idam cezası

ABD ve İran arasında gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü, CIA için çalışan iki ajana hapis cezası verildiğini duyurdu.

Ajanların kimliklerini gizlemek için bir yardım kuruluşunda görev aldıklarını söyleyen Gholamhossein Esmaili, “Ajanlık faaliyetleri için 10 yıl, ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturdukları için 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldılar” dedi.

Öte yandan Reuters’ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise, ABD’ye İran’ın Nükleer Programı’yla ilgili bilgi aktarmaya çalışan bir ajana da idam cezası verildi.

Esmaili, ceza verilen üç kişinin isimlerini açıklamadı.