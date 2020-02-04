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Son dakika… İran’da CIA ajanı alarmı! İki hapis bir idam cezası

İran'da, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştıkları öne sürülen iki kişi 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Reuters'ın son dakika duyurduğu gelişmeye göre İran Nükleer Programı'yla ilgili ajanlık yapan bir kişiye ise idam cezası verildi.

Sozcu.com.tr
11:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’da CIA ajanı alarmı! İki hapis bir idam cezası

ABD ve İran arasında gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü, CIA için çalışan iki ajana hapis cezası verildiğini duyurdu.

Ajanların kimliklerini gizlemek için bir yardım kuruluşunda görev aldıklarını söyleyen Gholamhossein Esmaili, “Ajanlık faaliyetleri için 10 yıl, ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturdukları için 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldılar” dedi.

Öte yandan Reuters’ın son dakika olarak geçtiği habere göre ise, ABD’ye İran’ın Nükleer Programı’yla ilgili bilgi aktarmaya çalışan bir ajana da idam cezası verildi.

Esmaili, ceza verilen üç kişinin isimlerini açıklamadı.

ABD Adalet Bakanlığı CIA İran son dakika
Son güncelleme: 11:45 04.02.2020
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