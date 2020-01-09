Son dakika… İran’dan korkutan ABD’ye saldırı açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, İran'ın ABD'nin Ayn el-Esed Hava Üssü’nü vurmasına değinerek, “Şehit Süleymani Operasyonu ABD'nin en önemli üslerinden birine yönelik düzenlenen büyük bir operasyondu ve bölge genelinde devam edecek” dedi.

“48 SAAT İÇERİSİNDE 4-5 BİN CAN KAYBI OLURDU”

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, şu ifadeleri kullandı:

* Bu operasyonda kimseyi öldürme niyetinde değildik ancak onlarca ölen ve yaralananlar C-130 uçağıyla taşındılar.

* Eğer biz birilerini öldürme niyetinde olsaydık operasyonu ilk adımında 500 kişi ölecek şeklinde tasarlayabilirdik ve eğer bir karşılık verselerdi durum değişirdi ve ABD askerlerine karşı hiçbir sorumluluğumuz olmazdı. İkinci ve üçüncü etapta 48 saat içerisinden 4-5 bin can kaybı olurdu.

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“DİĞER ÜSLER DE HEDEFLERİMİZ ARASINDAYDI”

Hacızade, Ayn el-Esad üssüne düzenlenen operasyonun, planın ilk aşaması olduğunu belirterek şöyle devam etti:

* Karşılık gelmesi durumunda ABD'nin Irak ve çevredeki diğer üsleri de hedeflerimiz arasındaydı. Düzenlenen operasyonda Fetih 313 ve Kıyam füzeleri kullanıldı ve operasyon sonrası ABD helikopterleri yaralıları Ürdün ve Irak'taki hastanelere taşımak amacıyla en az 9 uçuş gerçekleştirdi. (İHA)