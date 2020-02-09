Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Bugün göndereceğiz

Ocak ayının başında bir savaşın eşiğinden dönen ABD ile İran arasındaki gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı… İran bugün bir uydu göndereceklerini duyurarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

İran merkezli IRIB haber ajansı İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari Cehremi’nin sözlerini aktardı. İranlı bakan, “Zafer uydusu bugün yörüngeye gönderilecektir. Simnan’dan fırlatılacak uydunun hızı 7.400 kilometreye çıkacaktır” dedi.

ABD ise bu açıklamalara tepki gösterdi. ABD tarafından yapılan açıklamada, İran’ın uydu gönderme planının aslında balistik füze denemesini gizlemek için düzenlendiği öne sürüldü.